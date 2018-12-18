Böyle ihmal görülmedi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Kiel kentinde yaşayan Topaloğlu Ailesi'nin 1,5 yaşındaki oğulları Umutcan, az daha kendisini göl kenarında bulunan bir parkta oynamaya götüren eğitmenlerin kurbanı oluyordu. 6 çocuğu Schwanensee Gölü yakınında bir parka oynamaya götüren iki görevli, Umutcan'ı gözden kaçırdı. Küçük çocuk oynadığı parkın kenarındaki göle düştü.Kreşe dönüldüğünde Umutcan'ın araçtan inmediği farkedildi. Hemen geri dönen eğitmenler, onun gölde hareketsiz yattığını gördü. Koşarak çocuğu sudan çıkartan eğitmenler, hemen ilkyardımı aradı. Kalbi duran Umutcan, dakikalar süren kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ardından ise Umutcan'ın annesi Şükriye ve babası Serdar Topaloğlu arandı.YAŞANANLARI öğrenen anne ve baba şoka girerken, "Buna ihmal denmez. Ya çocuğumuzu kaybetseydik, biz ne yapardık" dedi. Aydınlı Serdar Topaloğlu (35) iki çocuğunun da aynı yuvaya gittiğini belirterek, "İkisini de yuvadan aldık. Güvenimiz kalmadı" dedi. Topaloğlu, "Görgü tanıkları olmasa, Umutcan'ın kalbinin durduğunu saklayan görevliler olayı geçiştirecekti" dedi.UMUTCAN'IN halası Dilek Topaloğlu çocuk yuvasını mahkemeye vererek ihmal edenlerin cezalandırılması için her şeyi yapacağını söyledi. Dilek Topaloğlu, "Umutcan'ın sağlık sorunları ortaya çıkabilir" dedi. Aile, mahkemeye başvuracaklarını belirtti.