Hümeyra psikopat kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Rotterdam'ın batı bölgesindeki Bergselaan Essenburgstraat'taki Tasarım Koleji'nde yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde, kolejin bisiklet kulübü ile ilgili çekimler yapılıyordu. Bu sırada okula gelen Bekir Eraslan, bahçede yanına yaklaştığı 16 yaşındaki Hümeyra Öz'ü yere itti ve 8 el ateş etti. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi, katil zanlısı ise kayıplara karıştı.POLİS, 31 yaşındaki katil zanlısı Bekir Eraslan'ı, Rotterdam Noord'da yakaladı. Zanlı ile Hümeyra'nın birbirini tanıdığı, ancak aradaki ilişkinin ne olduğu belirtilmedi. Görgü tanıkları, zanlının bir süredir okula gelerek Hümeyra'yı rahatsız ettiğini söyledi. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, genç kızın ailesine başsağlığı diledi.Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, acılı aileyi evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz da okulda düzenlenen anma törenine katıldı.