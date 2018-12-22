Barcelona sokakları felç oldu!

Katalonya'da son dönemlerde şiddet içerikli eylemleriyle öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil toplum örgütünün çağrılarıyla sokağa çıkan ve çoğunluğu 18-25 yaş grubunda olan göstericiler, kimliklerini gizlemek için yüzlerini örttü. Mahalli saat ile 05.00'de başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı.

Göstericiler, otoyollarda, yol kenarlarındaki güvenlik korkuluklarını söküp lastik yaktı. Şehir içi yollarda da çöp bidonlarını deviren ve trafik lambalarını söken göstericiler, güvenlik için konulan demir parmaklıkları yıkıp, polise taşla saldırdı. Olaylarda şimdiye kadar 35'i Katalonya yerel polisi olmak üzere 77 kişinin yaralandığı, sağlık durumu ciddi kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca 12 göstericinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

"HAYALET ŞEHİR"

Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferinin de iptal edildiği açıklandı. Eylemler, El Prat havaalanından gün içerisinde uçacak yolcuları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12-15 saat erken havalanına geldi. İspanyol medyası, trafiğin büyük oranda durduğu Barselona kenti için "hayalet şehir" yakıştırması yaparken, yurt dışına çok kötü bir imaj verildiği vurgulandı. Barselona'da güvenlik ve kamu düzeni için 9 bin kadar İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisi görev yaptı.