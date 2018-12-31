Bild yine kin kustu

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Almanya'da Türkiye nefreti oluşturma çabasından vazgeçmeyen, İslam'a ve Müslümanlara karşı nefreti körükleyen Bild gazetesi, yine çirkin yüzünü gösterdi. Gazete, 'Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?' başlığı ile verdiği haberinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerin terör parası ile finanse edildiği algısı oluşturmaya çalıştı.HABERDE DİTİB Merkez Camisi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kullanan Bild, camilerimizi hedef gösterdi. Ülkedeki camilere şüpheli para akışı olduğu iddia edilen haberde, terör başlığı ile DİTİB'in yan yana getirilmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gazete hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.YENEROĞLU, sosyal medyadan, "Bild, bu şekilde terör ve camileri devamlı bir arada gösterip, Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ediyor. Redaksiyon, camilere yönelik kundaklama girişimlerinin azmettiricisi olmaktan memnun herhalde. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.ALMANYA'DA avukatlık yapan Fatih Zingal, "Camilerimize artan saldırılardan, bu şekilde kin ve nefret duygularını körükleyen gazeteciler ve medya organları da sorumludur. Camilerimiz terör yuvası değil, barış merkezidir" şeklinde tepki gösterdi.DİTİB iftiracı Bild'e karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Bild'in haberinin basın ahlak ilkelerini ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Suçun ağırlığı sebebiyle Bild gazetesine karşı DİTİB, itibar ve imajının zedelenmesi gerekçesiyle hukuki yollardan hakkını arayacaktır" ifadesine yer verildi, Bild'den haberle ilgili aynı büyüklükte tekzip yazısı da talep edildi.KÖLN Türkleri Dayanışma Platformu sözcüsü Levent Taşkıran, "Psikolojik savaş metodlarıyla DİTİB ve Almanya'daki Türklere basın yoluyla açıkça savaş açılmış durumda. Bild haberi ile Alman ceza kanununa göre suç işledi" şeklinde açıklamada bulundu.