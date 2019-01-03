Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Solingen mağduru Genç ailesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Neo-Naziler tarafından kundaklanan evlerinde 5 fertlerini kaybeden Genç ailesini ziyaret etti.

"2. Avrupa Müslümanları Buluşması" münasebetiyle Almanya'da bulunan Erbaş, Solingen katliamında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftiyle Solingen'deki evlerinde görüştü.

Ailenin vefat eden evlatları için rahmet dileyen Erbaş, "Rabbim sizleri cennette buluştursun. Bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak böyle kaza, bela vermesin. Barış içerisinde yaşamayı nasip eylesin." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca vefat edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de Erbaş'a o dönem ve daha sonraki süreçte yaşananları anlattı.

Ziyarette Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek eşlik etti.