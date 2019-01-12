Bu çocukları kim kaçırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya 2015'te büyük mülteci akınına uğradı. 1 milyonun üzerinde mülteci, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine sığındı. Çocuklar sınırlarda ve ana tren istasyonlarında oyuncak ve balonlarla karşılandı. O balonların birinde, 'Burada hayaller gerçek oluyor' yazıyordu ancak Federal Kriminal Daire (BKA) kayıtlarına göre 14 yaş altı 884 çocuk kayıp.Alman Çocuk Yardım Birliği, BKA rakamlarının eksik kaldığını, rakamın aslında 902 olduğunu açıkladı. Rakamlarda netlik olmadığı ve kayıp çocuk sayısının aslında çok daha yüksek olduğu bildirildi. BKA rakamlarını açıklayan Neuen Osnabrücker gazetesinin haberine göre kayıp mülteci çocukların hayatlarından veya vücut uzuvlarından endişe ediliyor.Elde edilen bilgilere göre suç örgütleri, reşit olmayan mülteci çocuklar üzerinde psikolojik baskı kuruyor. Çocuklar mülteci kamplarından ayrılmaya zorlanıyor. Bazı çocuklar da Berlin'de olduğu gibi kaçırılıyor, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülüyor. BKA'ya göre ailelerinden habersiz Almanya'ya gelen çocukların bir kısmı geri dönüyor, durum kayıtlara yansımıyor.