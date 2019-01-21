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'de müzede bindiği yanlış asansör tarihi aydınlattı

'nin başkenti Londra'da Victoria and Albert Müzesi'nde yanlış bindiği asansör tarihi aydınlattı. Öğretim görevlisi Hayal Güleç, yanlış bindiği asansörle tarihi çinilerin olduğu depoya indi. Depoda bulunan 44 eserin Türkiye'deki tarihi yapılardan götürüldüğü arşivler ile belgelendi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 12:05
İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör tarihi aydınlattı

'nin başkenti Londra'da Victoria and Albert Müzesi'nde yanlış bindiği asansörle tarihi çinilerin bulunduğu depoya inen öğretim görevlisi Hayal Güleç, buradaki 44 eserin, Türkiye'deki tarihi yapılardan götürüldüğünü arşiv belgeleriyle tespit etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Görevlisi Hayal Güleç, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Victoria and Albert Müzesi'nde yanlış asansöre bindi. Asansör, Güleç'i müzenin depolarına indirdi. Binlerce parçasını depoda gören Güleç, bunları incelemek için yetkililerinden izin istedi. İlk etapta izin alamayan Güleç, Türkiye'ye döndükten sonra da müzeyle yazışmalarını sürdürdü. 16'ncı yüzyıl çinilerini kendisine tez konusu seçen Güleç'in ısrarlı çabası sonucu müze, inceleme için izin verdi. Üniversiteden ödenek almadan iki farklı dönemde İngiltere'ye giden Hayal Güleç, tarihe ışık tutacak bilgilere ulaştı.

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İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör tarihi aydınlattı
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