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’da bıçaklanarak öldürüldü

’nin başkenti ’da 17 yaşındaki bıçaklanarak öldürüldü.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 09:19
Londra’da Türk genci bıçaklanarak öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin bıçaklanarak öldürüldü.

Londra'nın Islington bölgesinde yaşayan Nedim Bilgin'in dün akşam saat 19.00 sıralarında Caledonian Road'da bıçaklandı.

İddialara göre Nedim Bilgin 29 Ocak günü evinden bisikletiyle çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bisikleti çalınmaya çalışıldı ancak o sırada yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İngiliz polisi, bıçaklı saldırı ile ilgili detaylı bilgiler açıklamazken; cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarında 3 kişinin göz altına alındığını duyurdu.

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Londra’da Türk genci bıçaklanarak öldürüldü
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