Acı gerçek

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Türkçe derslerine yönelik kısıtlama planları sürerken Başkonsolosluklar acı tabloyu gözler önüne serdi. Türkçe derslerine katılımın yüzde 20 seviyelerine düştüğüne dikkat çekilirken çocukların kendi aralarında konuştukları Türkçe'nin 25 kelimeden ibaret olduğu belirtildi. Düsseldorf Başkonsolosluğu, bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini toplayıp seferberlik başlattı.Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ile Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, Türkçe derslerine katılımın artırılması için STK temsilcilerine çağrıda bulundu. Gürel, "Eyalet okullarında verilen Türkçe derslerine katılım arzu ettiğimiz seviyede değil, yüzde 20 seviyesinde. Oysa büyük potansiyele sahibiz" dedi. Özdoğan ise "Türk toplumunun ortak paydası olan Türkçe için sorumluluk göstermelisiniz" dedi.KÖLN Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, velilerin Türkçe dersleri konusunda mutlaka çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çekti. Gencer, "Velilerimiz çocuklarımızın anadil derslerini almaları konusunda sürekli destekçi olmalı. Öğrencilerimizin aralarında konuştuğu Türkçe kelime sayısı 25'e kadar geriledi. Bu acı tablo değişmeli" şeklinde görüş belirtti.ALMANYA Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) Eşbaşkanı Dr. Ali Sak, velileri Türkçe anadili konusunda uyardı. Sak, "İlkokul 4. sınıf öğrencileri yol ayrımında. 5. sınıftan itibaren devam edecekleri okulu seçecekler. Okul kayıtlarını yaptırırken, mutlaka okul idaresinden Türkçe anadili veya Türkçe yabancı dil derslerini talep edin. Çocuklarınızın kayıtları için mümkünse anadili dersi verilen okulları tercih edelim" dedi.TÜRKLERİN yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bu yıl 50 yeni anadil öğretmen kadrosu açıldı. Buna rağmen başlatılan seferberlik kapsamında STK temsilcilerine 7 bin adet Türkçe dersi kayıt formu dağıtıldı ve velilere ulaştırmaları talep edildi. İlkokullarda Türkçe dersi açılabilmesi için en az 15, ortaokullarda ise 18 velinin talepte bulunması gerekiyor.