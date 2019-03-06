THY, Berlin’den Adana ve Gaziantep’e direkt uçacak

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın başkenti Berlin'den Adana ve Gaziantep'e direkt uçuşlara başlıyor. AA muhabirinin THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre Berlin'den Adana'ya direkt uçuş 2 Nisan'da, Gaziantep'e direkt uçuş ise 5 Nisan 2019'da başlayacak.

Yaz sezonu boyunca haftada bir karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Adana'ya THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile ulaşabilecek. Berlin'den Gaziantep'e 5 Nisan'da başlayacak direkt seferler de haftanın cuma ve cumartesi günleri karşılıklı gerçekleştirilecek.

Yakın zamanda Antalya'dan Almanya'nın en büyük şehirleri arasındaki Berlin ve Stuttgart'a direkt uçuş başlatma kararı alan THY, Anadolu'nun farklı noktalarından bir başka Almanya şehri Düsseldorf'a da direkt seferler düzenleyecek.

Bayrak taşıyıcı havayolu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden Düsseldorf'u Anadolu'ya, Antalya, Trabzon, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'e düzenleyeceği direkt uçuşlarla bağlayacak. Yaz aylarında icra edilmesi planlanan seferlerin ilki 31 Mart'ta Düsseldorf – Antalya uçuşu olacak. Gaziantep seferleri 11 Temmuz, Kayseri seferleri 5 Temmuz, Ankara seferleri 1 Haziran, Trabzon seferleri ise 30 Haziran tarihinde başlayacak.

Avrupa vatandaşları, Türkiye kıyılarının eşsiz doğası ve Güneydoğu Anadolu'nun zengin mutfağı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı değerlerini direkt uçuşlarla keşfetme fırsatı bulmuş olacak. Dünyaca ünlü sanayi fuarlarıyla da ön plana çıkan Düsseldorf 600 bin nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık yedinci şehri konumunda ve Ren Nehri kıyısında bulunuyor. Yeni seferlerin iki ülke arasındaki turizm ve iş amaçlı seyahat trafiğine de katkı sağlaması hedefleniyor.