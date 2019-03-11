AP’de aşırı sağ korkusu

Almanya'nın Bild gazetesinin yayınladığı yeni bir ankette Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana akım muhafazakar ve sosyal demokrat gruplar büyük kayıplarla karşı karşıya iken aşırı sağ partilerin sandalyelerini iki katına çıkarması bekleniyor.

Dergi, ankete katılan altı ülkenin üçü Fransa'da, İtalya'da ve Polonya'da, aşırı sağ partilerin öne çıktığını belirtti. Ankette, Avusturya'nın FPO partisi ve Fransa'daki Marine Le Pen'in Ulusal Ralli Partisi'ni içeren en sağda bulunan Milletler ve Özgürlük Grubu'nun, 37'den 67'ye kadar sandalye sayısı kazanacağı tahmin ediliyor.

Anket, yerleşik ana partilere ilişkin derin endişeleri doğrularken aşırı sağın tüm Avrupa genelinde yayılması bekleniyor.