AP PKK’ya kucak açtı

ürkiye ile müzakerelerin askıya alınması yönünde karar alan Avrupa Parlamentosu (AP) aynı gün skandal bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'de hakkında hapis kararı bulunan HDP milletvekili Dilek Öcalan, 'AP himayesinde' bir toplantı düzenleyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' istedi. AP üyeleri Eleonora Forenza ve Malin Björk de Öcalan'a destek verdi. Forenza, basın toplantısına üzerinde Öcalan resmi bulunan ve "Öcalan'ın tecritine karşı açlık grevindeyiz" sloganı yazan bir protesto kıyafetiyle katıldı.

TERÖRE AÇIK DESTEK

Skandal ifadeler kullanan İtalyan Forenza, "Türk hükümetinin Kürt halkını haklarından mahrum etmesi utanç verici. Mülteci anlaşmasıyla Erdoğan'a milyonlarca avro veren AB de suç ortağıdır" dedi. Toplantıda İsveç Sol Partisi adına konuşan AP üyesi Malin Björk de PKK'ya destek verdi. Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Edroğan'ı hedef alan Björk, "Açlık grevleri AB'nin yıkıcı Erdoğan rejimi ile ilişkileri kesmesi için bir fırsattır. Bu konuda Avrupa Parlamentosu politik adımlar atmalı" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrasında AP üyelerinin Dilek Öcalan'la verdiği samimi görüntüler dikkat çekti. Bu toplantının ardından Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören tasarı ele alındı. Tasarının görüşmeleri sırasında da bazı AP vekilleri PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkması yönünde değişiklik önergesi verdi. Önerge oy çokluğu ile reddedildi.

DERDİ SOROSÇU KAVALA

Tasarının görüşmeleri sırasında da Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler kullanıldı. Parlamentoda konuşan AP Raportörü Kati Piri, Gezi olayların organizatörü Osman Kavala'ya arka çıktı. Piri şu sözleri söyledi: "Türkiye'de sivil toplumun önde gelen ismi Osman Kavala Ekim 2017'de tutuklandı. Hükümet karşıtı Gezi eylemleri için hazırlanan 657 sayfalık uluslararası komplo teorileriyle dolu iddianame bir anda ortaya çıktı. Kavala'ya karşı delilleri ne? İddianame Osman Kavala veya diğerleri hakkında hiçbir delil içermiyor. Türk demokrasisi bu kadar batmış durumda."