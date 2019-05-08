Türkiye düşmanları saldırıya geçti

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini usulsüzlükler nedeniyle iptal etmesi Almanları gerdi. İptal kararına tepki gösteren Alman siyasiler ve Alman basını, "Yenilen AK Parti, sonucunu kabul etmeyerek seçimi yeniliyor" algısı oluşturma yarışına girdi. Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping ise Alman Hükümeti'ne açık açık, "İmamoğlu'na arka çıkın" çağrısında bulundu. FRANKFURTAlmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, seçimlerin yenilenmesi kararına tepki gösterirken, "şeffaf olunmadığını" ileri sürdü. Maas, "Bu karar şeffaf olmadığı gibi anlaşılır da değil. İstanbul'un belediye başkanını seçmen belirler" dedi. Ancak Maas, hiçbir şekilde YSK'nın seçimi iptal etmesine neden olan gerekçelere değinmedi. Maas ne oy hırsızlığından söz etti, ne de kamu görevlisi olmayan sandık görevlilerinden.Irkçı Almanya için Alternatif Partisi Başkanı Jörg Meuthen de Türkiye düşmanlığını kusmak için fırsatı kaçırmadı. Meuthen, YSK'nın seçim kararını "baskı nedeniyle" aldığını iddia etti, ancak YSK'nın tespit ettiği usulsüzlükleri dile bile getirmedi. Meuthen, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin derhal durdurulmasını istedi. Avusturya'nın Türkiye düşmanı Başbakanı Sebastian Kurz da "AB ilişkileri sonlansın" dedi.Alman basını, seçimlerde ortaya çıkan onca usulsüzlüğü görmeyip, haberleri "YSK kararına herhangi bir gerekçe bildirmedi" şeklinde verdi. Basın ve Türkiye karşıtı siyasiler, CHP'nin açık oy hırsızlığıyla ilgili yorum yapmaktan çekindi. Basın, tamamı kamu görevlisi olması gereken 62 bin sandık görevlisinin 20 bininin kamu görevlisi olmamasını umursamadı.Yeşiller'in tescilli Türkiye düşmanı Claudia Roth, seçimlerin yenilenme kararını duyar duymaz hakarete başladı. Seçimin AK Parti'nin hoşuna gitmediği için yenilendiği iftirasını ortaya atan Meclis Başkanvekili Roth, "Bu karar, demokrasiden geriye kalanlara karşı bir savaş ilanıdır" dedi. Trafik komisyonunda görevli diğer bir Türkiye düşmanı Cem Özdemir de muhalefete, Türkiye'ye karşı "Kenetlenin" çağrısı yaptı.