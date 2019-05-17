Güzel hakeme bakanlık daveti

BUGÜN NELER OLDU

Berlin'de yaşayan ve amatör lig maçlarında hakemlik yapan üniversite öğrencisi Aylin Acur, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Ankara'ya davet edildi. Aylin, 15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftası kapsamında Almanya'dan genç temsilci olarak davet edildi. Berlin Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu Kamu Yönetimi öğrencisi Aylin, TBMM'yi, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, gemiyle İstanbul'dan Samsun'a gidecek. Erzurum, Amasya ve Tokat şehirlerini de görecek.