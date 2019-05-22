Almanya sele teslim

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA alçak hava basıncı Axel'in etkisinde kaldı. Bu nedenle meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, ülkenin her bölgesinde etkili oldu. Caddeler ve evlerin bodrum katları su altında kaldı. Helmstedt kasabasında bir hastanenin doğumhanesinin çatısı çöktü. Şans eseri kimse yaralanmadı. Hastalar başka hastanelere sevkedildi.BERLİN'DE birçok cadde su altında kaldı ve itfaiye olağanüstü hal ilan etti. Tüm tramvay, metro, tren ve otobüs seferleri aksadı, Tegel ve Schönefeld havaalanlarında gecikmeler yaşandı. A6 numaralı otobanda bir araç kontrolden çıktı ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Şoför olay yerinde öldü. Birçok nehir ve dere de taştı. FRANKFURT