Gönülleri fethetti

BUGÜN NELER OLDU

Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, düğünlerinde hediye vermek isteyenlerden kendileri adına Big Shoe Vakfı'na bağış yapılmasını istemişti. İkilinin çağrısı üzerine sevenlerinin yaptığı bağışlarla Tanzanya'daki miniklerin ameliyat masrafları karşılandı.ÖZİL, sağlığına kavuşan miniklerin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: Madalyalar ve kupalar bize geçmişteki zaferleri hatırlatır. Ancak, bu çocuklar bana Dünya Kupası zaferindeki ödülden daha önemlisinin, sağlıklı ve mutlu çocuklar olduğunu hatırlatıyor.