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Gönülleri fethetti

ile Amine Gülşe’ye düğün hediyesi olarak, kendileri adına yapılan bağışlar amacına ulaştı. ’da ameliyat olan minikler, sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 16.7.2019
Gönülleri fethetti
Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, düğünlerinde hediye vermek isteyenlerden kendileri adına Big Shoe Vakfı'na bağış yapılmasını istemişti. İkilinin çağrısı üzerine sevenlerinin yaptığı bağışlarla Tanzanya'daki miniklerin ameliyat masrafları karşılandı.

KUPA VE MADALYALARDAN ÖNEMLİ
ÖZİL, sağlığına kavuşan miniklerin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: Madalyalar ve kupalar bize geçmişteki zaferleri hatırlatır. Ancak, bu çocuklar bana Dünya Kupası zaferindeki ödülden daha önemlisinin, sağlıklı ve mutlu çocuklar olduğunu hatırlatıyor.
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Gönülleri fethetti
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