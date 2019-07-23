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Irkçı şiddet tavan yaptı

Türklerin yoğun bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde ırkçı söylemler, ırkçı saldırıları tırmandırdı. Her 38 saatte bir kişi saldırıya uğradı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Irkçı şiddet tavan yaptı
BIR YILDA 232 SALDIRI
Almanya'da 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nde ırkçı şiddet rekor kırdı. Her 38 saatte bir kişinin saldırıya uğradığı eyalette, şiddetin başını ırkçı ideolojiler çekiyor. Eyalette geçen yıl 232 ırkçı saldırı yapıldı, en az 318 kişi saldırılardan mağdur olarak danışma bürolarına başvurdu.

SÖYLEMLER YÜZÜNDEN
IRKÇI saldırganların kendilerini haklı hissetiğine dikkat çeken Kurban Danışma Merkezi Rheinland Yetkilisi Birgit Rheims, siyasette ve toplumda yükselen ırkçı söylemlerin bu yükselişe neden olduğunu kaydetti. Eyalette Dortmund şehri 38 ırkçı saldırı ile zirvede yer aldı.

Cengiz PARLAYAN / DORTMUND
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Irkçı şiddet tavan yaptı
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