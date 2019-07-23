Irkçı şiddet tavan yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nde ırkçı şiddet rekor kırdı. Her 38 saatte bir kişinin saldırıya uğradığı eyalette, şiddetin başını ırkçı ideolojiler çekiyor. Eyalette geçen yıl 232 ırkçı saldırı yapıldı, en az 318 kişi saldırılardan mağdur olarak danışma bürolarına başvurdu.IRKÇI saldırganların kendilerini haklı hissetiğine dikkat çeken Kurban Danışma Merkezi Rheinland Yetkilisi Birgit Rheims, siyasette ve toplumda yükselen ırkçı söylemlerin bu yükselişe neden olduğunu kaydetti. Eyalette Dortmund şehri 38 ırkçı saldırı ile zirvede yer aldı./ DORTMUND