Evlilikte yarım asrı devirdiler

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Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mühlheim am Main'da yaşayan Öztürk çifti, evliliklerinin 50'nci yılını kutladı. Sevil ile Özcan Öztürk çiftine kızları Sibel ve Şebnem, damadı Martin ile torunu Kaan sürpriz yaptı. Kasabanın Belediye Başkanı Daniel Tybussek, bir çalışanı aracılığı ile çiftin altın evlilik yıldönümlerini tebrik eden kart gönderip ziyarete de geleceğini iletti.Geçtiğimizhafta 74'üncü yaş gününü kutlayan Sevil Öztürk, "Mutlu evliliğimizi her şeyi birlikte planlayıp yapmaya borçluyuz. Gençlere tavsiyemiz bu" dedi. Özcan Öztürk ise, "1973'te Almanya'ya geldik. Dört yıldır bahçeli evimizde huzurla yaşıyoruz" dedi.