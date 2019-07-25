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Evlilikte yarım asrı devirdiler

1969’da evlenen Öztürk çifti, evlilikte 50’nci yılı doldurdu. Çifti, kasabanın belediye başkanı bir tebrik kartı ile kutladı

İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Evlilikte yarım asrı devirdiler
Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mühlheim am Main'da yaşayan Öztürk çifti, evliliklerinin 50'nci yılını kutladı. Sevil ile Özcan Öztürk çiftine kızları Sibel ve Şebnem, damadı Martin ile torunu Kaan sürpriz yaptı. Kasabanın Belediye Başkanı Daniel Tybussek, bir çalışanı aracılığı ile çiftin altın evlilik yıldönümlerini tebrik eden kart gönderip ziyarete de geleceğini iletti.
Geçtiğimiz hafta 74'üncü yaş gününü kutlayan Sevil Öztürk, "Mutlu evliliğimizi her şeyi birlikte planlayıp yapmaya borçluyuz. Gençlere tavsiyemiz bu" dedi. Özcan Öztürk ise, "1973'te Almanya'ya geldik. Dört yıldır bahçeli evimizde huzurla yaşıyoruz" dedi.
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Evlilikte yarım asrı devirdiler
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