Avrupa kavruldu

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Afrika'dan gelen sıcaklar Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Fransa, Avusturya ve İngiltere'de etkili oldu. Almanya'da hava sıcaklığı Lingen'de 41,5 dereceyle rekor kırdı. Ülkede 1881'den beri en yüksek sıcaklığa ulaşıldı. Belçika'da en yüksek sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildi. Hollanda'da 38,6 derece ile 75 yıllık rekor kırıldı. İngiltere'de 39 derece ile rekor yaşandı. Avusturya 253 yıl sonra 38 derece ile en sıcak günü yaşadı. Sıcak hava tren seferlerini aksattı. Bazı göller kurudu. Yüzme havuzlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Şehir merkezlerinde bulunanlar fıskiyelere koştu.