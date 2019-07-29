Ayağınızı o gazdan çekin

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'dayaşayan aileleri ile birlikte binlerce kilometre yol kat edip Türkiye'de tatile başladılar. Otomobil kiralayıp gezmek istediler. Şehir içinde gaz pedalına fazla yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybettiler. Otomobilleri refüjdeki ağaca çarptı ve 22 yaşındaki Caner Şahin ile 19 yaşındaki Onurcan Fin, meydana gelen kazada olay yerinde yaşamlarını yitirdi.Mersin'deki kazada araçtaki dört kişi de yaralandı. Polis, Silifke ilçe meydanında Caner Şahin'in kullandığı otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptığını açıkladı. Yaralıların, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı dile getirildi. Gençlerin Kum Mahallesi'ndeki yazlıklarında tatil yaptıkları öğrenildi. MERSİNGeçtiğimizgünlerde Almanya'nın Mannheim kentinde de beş genç otomobille gezmeye çıkmış, aşırı hız nedeniyle kaybedilen direksiyon hakimiyeti, Enes Kurt adlı 19 yaşındaki gencin ölümüne 22 yaşındaki abisinin de ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Mersin'deki kazada da gençlerin hızlı otomobil kullanması, gençlerdeki hız tutkusunun frenlenmesi gerektiğine işaret etti. Uzmanlar, "Aileler, yeni ehliyet alan tecrübesiz gençleri hız konusunda uyarmalı. Tecrübe sahibi olana kadar yalnız araç kullanmalarına izin vermemeli" dedi.Konya'nınKulu ilçesinde meydana gelen kazada sürücü Cemile D. (39) ile çocukları Aras (7), Arda (12) ve Zeynep Delal D. (13) yaralandı. Konya-Ankara kara yolu Meteoroloji kavşağında meydana gelen kazada Cemile D. idaresindeki otomobil, K.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.