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Nazi terörüne ‘dur’ dediler

Kasabalarında gündüz vakti ırkçı saldırı sonucu bir Eritreli’nin ölmesi üzerine yüzlerce kişi, Neo-Nazileri için sokağa döküldü

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Nazi terörüne ‘dur’ dediler
IRKÇILIĞI LANETLEDİLER
Almanya'da bir ırkçının otomobilden ateş açması sonrası yaralanan 26 yaşındaki Eritreli için halk sokağa çıktı. Frankfurt yakınlarındaki Waechtersbach kasabasında, 200 kişi protesto düzenledi. Ellerinde, "Nazi terörüne dur" dövizleri taşıyanlar, kent merkezinde yürüyüş yapıp ırkçılığı lanetledi.

SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI
Kasabada 55 yaşındaki ırkçı Alman, Elitreli'yi kurşun yağdırarak ağır yaralamıştı. Otomobili Bavyera eyalet sınırında bulunan saldırganın intihar ettiği açıklanmıştı. Savcı, geride bir mektup da bırakan saldırganın ırkçı motifle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtmişti. FRANKFURT
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Nazi terörüne ‘dur’ dediler
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