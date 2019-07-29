Nazi terörüne ‘dur’ dediler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dabir ırkçının otomobilden ateş açması sonrası yaralanan 26 yaşındaki Eritreli için halk sokağa çıktı. Frankfurt yakınlarındaki Waechtersbach kasabasında, 200 kişi protesto düzenledi. Ellerinde, "Nazi terörüne dur" dövizleri taşıyanlar, kent merkezinde yürüyüş yapıp ırkçılığı lanetledi.Kasabada55 yaşındaki ırkçı Alman, Elitreli'yi kurşun yağdırarak ağır yaralamıştı. Otomobili Bavyera eyalet sınırında bulunan saldırganın intihar ettiği açıklanmıştı. Savcı, geride bir mektup da bırakan saldırganın ırkçı motifle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtmişti.