Tuğla attılar bıçak çektiler

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Arsenal'lifutbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve Bosna-Hersekli takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı. Motosikletli saldırganların Mesut'un aracına tuğla attığını anlatan Çiçek, "Mesut gayet sakindi fakat hanımı kokmuştu" dedi.Özil'ingelmeden önce telefon açtığını ve 'Polisi çağırın' dediğini paylaşan Çiçek, olayların polisin önünde cereyan ettiğini kaydetti. Öte yandan Mesut'un daha önceden bir TV programında "Zor anda yanımda kimi istersin?" sorusuna "Kolasinac" cevabı vermişti.Amine Gülşe, Mesut'un Instagram fotoğrafına yaptığı yorumda, "Herkese teşekkür ediyorum. Olay sonrası çok kişi telefon açtı" dedi.