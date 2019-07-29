Haberler > Avrupa Haberleri > Tuğla attılar bıçak çektiler

Tuğla attılar bıçak çektiler

, eşi ve takım arkadaşı Kolasinac’ın uğradığı saldırının detaylarını sığındıkları restoranın sahibi anlattı: Tuğla attılar, bıçak çektiler

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Tuğla attılar bıçak çektiler
Arsenal'li futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve Bosna-Hersekli takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı. Motosikletli saldırganların Mesut'un aracına tuğla attığını anlatan Çiçek, "Mesut gayet sakindi fakat hanımı kokmuştu" dedi.

POLİS HEPSİNİ GÖRDÜ
Özil'in gelmeden önce telefon açtığını ve 'Polisi çağırın' dediğini paylaşan Çiçek, olayların polisin önünde cereyan ettiğini kaydetti. Öte yandan Mesut'un daha önceden bir TV programında "Zor anda yanımda kimi istersin?" sorusuna "Kolasinac" cevabı vermişti.

Amine Gülşe, Mesut'un Instagram fotoğrafına yaptığı yorumda, "Herkese teşekkür ediyorum. Olay sonrası çok kişi telefon açtı" dedi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuğla attılar bıçak çektiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN