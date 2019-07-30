Polizei’a savcı kalkanı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da önceki gün genç bir kızın polis şiddetine maruz kalması orantısız güç tartışmasını gündeme taşıdı. Bochum Üniversitesi'nin polis şiddetine yönelik araştırmasına göre yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleşiyor, ancak bunların sadece 2 bini savcılar tarafından takibe alınıyor.Araştırmayı yapan kriminolog Tobias Singelstein, bu suçların nadiren cezalandırıldığını ifade etti ve "Olayların yüzde ikisi mahkeme önüne çıkıyor. Yüzde bir olayda ceza veriliyor" dedi. Singelstein bundan polis ile ilişkilere zarar vermek istemeyen savcıların sorumlu olduğunu söyledi.