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Polizei’a savcı kalkanı

Yılda 12 bin polis şiddetinin gerçekleştiği ’da savcılar sadece 2 bin vaka için işlem yapıyor. Polise geniş yetki veren yasa tartışılıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Polizei’a savcı kalkanı
Almanya'da önceki gün genç bir kızın polis şiddetine maruz kalması orantısız güç tartışmasını gündeme taşıdı. Bochum Üniversitesi'nin polis şiddetine yönelik araştırmasına göre yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleşiyor, ancak bunların sadece 2 bini savcılar tarafından takibe alınıyor.

İLİŞKİYİ DÜŞÜNÜYORLAR
Araştırmayı yapan kriminolog Tobias Singelstein, bu suçların nadiren cezalandırıldığını ifade etti ve "Olayların yüzde ikisi mahkeme önüne çıkıyor. Yüzde bir olayda ceza veriliyor" dedi. Singelstein bundan polis ile ilişkilere zarar vermek istemeyen savcıların sorumlu olduğunu söyledi.
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Polizei’a savcı kalkanı
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