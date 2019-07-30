Sıla Yolu’nda ölüme gitti

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İzinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra Almanya'ya dönüş yolculuğuna çıkan Kılıç ailesi, Bulgaristan'da kaza geçirdi. Aksaraylı Kuddusi Kılıç (69) ve eşi Meryem Kılıç (63), Türk TIR'ı ile çarpıştı. Kuddisi Kılıç otomobilde can verdi, eşi ise hastanede yaşamını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolunun bir şeridi saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Dönüş yolculuğunda olan Avrupalı Türkler yolda kuyruk oluşturdu. Kuddusi Kılıç'ın Almanya'ya işçi olarak geldiği, Herborn'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde imam olduğu öğrenildi.