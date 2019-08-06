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Terim’i mesut etti

Boğaz’da evlenen -Amine Gülşe çiftinin nikahı bereketli geldi. Düğünün organizatörü Terim Events’e Hintli ve Araplardan yoğun talep var

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Terim’i mesut etti
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Boğaz'daki düğününün organizasyonunu üstlenen Fulya Terim'in sahibi olduğu Terim Events firması, Hint ve Arap çiftler tarafından yakın takibe alındı. Terim'in, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 milyon liraya mal olan görkemli düğünden kareleri Instagram hesabında paylaşması üzerine ilgi katlandı. Osmanlı konseptinin hâkim olduğu düğüne özellikle Ortadoğu ve Hindistan'daki çiftler hayran kaldı. Fulya Terim ve ekibinin, sosyal medyadaki paylaşımına çok sayıda geri dönüş olduğu görüldü.
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Terim’i mesut etti
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