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Sarhoş sürücü dehşeti: 4 yaralı

’ta alkollü sürücü gençlere çarptı. Kazada Kübra ağır, kuzeni Dilara ve bir Türk genci ise hafif yaralandı

FATİH YILMAZ Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Sarhoş sürücü dehşeti: 4 yaralı
Almanya'nın Stuttgart kentinde daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptıran M.Y. (54) aracıyla kaldırımda yürüyen gençleri ezdi. Kazada Kübra Erciyes'in (24) sağ omuzunda, kolunda, kaburgalarında ve ayağında kırıklar oluştu. Batan kaburgası akciğerlerine zarar veren genç kızın ayağına platin takılacağı öğrenildi. Kuzeni Dilara Erciyes (24) ile bir Türk genci (18) ise hafif yaralandı. Aracın altında kalan Pakistanlı gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kanında 2 promil alkol belirlenen M.Y. rahat tavırları ile dikkat çekti.
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Sarhoş sürücü dehşeti: 4 yaralı
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