Sarhoş sürücü dehşeti: 4 yaralı

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Almanya'nın Stuttgart kentinde daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptıran M.Y. (54) aracıyla kaldırımda yürüyen gençleri ezdi. Kazada Kübra Erciyes'in (24) sağ omuzunda, kolunda, kaburgalarında ve ayağında kırıklar oluştu. Batan kaburgası akciğerlerine zarar veren genç kızın ayağına platin takılacağı öğrenildi. Kuzeni Dilara Erciyes (24) ile bir Türk genci (18) ise hafif yaralandı. Aracın altında kalan Pakistanlı gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kanında 2 promil alkol belirlenen M.Y. rahat tavırları ile dikkat çekti.