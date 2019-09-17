Lübcke öldü sıra sende

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Almanya'yı sarsan vali cinayetinden hemen sonra avukat Seda Başay Yıldız'ın "Sıra sende" diye tehdit edildiği ortaya çıktı. Henüz cinayetin ırkçılar tarafından işlendiğinin bilinmediği dönemde Yıldız'a, "Walter Lübcke'yi öldürdük. Yakında sıra sende" yazılı bir mektubun yazıldığı öğrenildi. Faks 5 Haziran'da, yani 2 Haziran'da işlenen Lübcke cinayetinden üç gün sonra gönderildi. Cinayetin bir ırkçı tarafından işlendiği ise ancak 16 Haziran'da ortaya çıkmıştı.TEHDİT mektubunu kimin yazdığı belirlenemezken, Türk avukata son tehdidin 10 Temmuz'da gönderildiği öğrenildi. Avukat Seda Başay Yıldız'a toplam altı tehdit mektubu gönderildi. Tehdit mektubunu yazanların Lübcke'nin katili Stephan Ernst'in çevresinden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca, faksın avukatı daha önce tehdit eden polisler tarafından gönderilip gönderilmediği de belirlenemedi. Soruşturma sürüyor. FRANKFURTKASSEL Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran 2019 tarihinde evinde başından vurularak öldürülmüştü. Cinayetin Neo-Nazi Stephan Ernst tarafından işlendiği ortaya çıktı. Ancak Ernst'in bu cinayeti tek başına mı planladığı yoksa kendisine bir örgütün mü yardım ettiği henüz araştırma aşamasında. Polis, cinayette kullanılan silahı temin ettikleri gerekçesiyle iki kişiyi daha gözaltına aldı.