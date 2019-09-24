İflastan kurtardı davadan kurtulamadı

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Hollanda'da uzun yıllardır faaliyet gösteren, ancak kötü yönetildiği için iflas etmek üzere olan hastaneyi devralarak kurtaran Aysel Erbudak, iki yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Erbudak'ın, kısa süre önce yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden kapanan MC Slotervaart Hastanesi'ni zarara uğrattığı iddia ediliyor.HASTANENİN eski sahibi Erbudak, hastaneye ait 1,2 milyon euroyu zimmetine geçirmek ve fatura yolsuzluğu yapmak suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Başkent Amsterdam'da görülen davada savcı, Erbudak'ın iki yıl hapsini isterken, Erbudak suçlamaları reddetti. İşkadını, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savundu.ERBUDAK savunmasında, "Bu yaşadıklarım Türk olmamdan kaynaklanıyor. Gözlerim mavi, saçlarım sarı olmuş olsaydı bu tür asılsız suçlamalarla beni hiç kimse suçlayamayacaktı. İflas eden bir hastaneyi düzlüğe çıkarmamı hiç kimse hazmedemedi" dedi. Davada kararın 7 Ekim'de verilmesi bekleniyor.