Haberler > Avrupa Haberleri > İflastan kurtardı davadan kurtulamadı

İflastan kurtardı davadan kurtulamadı

’da batık bir hastaneyi satın alarak iflastan kurtaran iki yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Yolsuzlukla suçlanan Erbudak, “Türk olduğum için yargılanıyorum” diyor

FATİH ÖZYAR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
İflastan kurtardı davadan kurtulamadı
Hollanda'da uzun yıllardır faaliyet gösteren, ancak kötü yönetildiği için iflas etmek üzere olan hastaneyi devralarak kurtaran Aysel Erbudak, iki yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Erbudak'ın, kısa süre önce yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden kapanan MC Slotervaart Hastanesi'ni zarara uğrattığı iddia ediliyor.

İDDİALARI YALANLADI
HASTANENİN eski sahibi Erbudak, hastaneye ait 1,2 milyon euroyu zimmetine geçirmek ve fatura yolsuzluğu yapmak suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Başkent Amsterdam'da görülen davada savcı, Erbudak'ın iki yıl hapsini isterken, Erbudak suçlamaları reddetti. İşkadını, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savundu.

KİMSE HAZMEDEMEDİ
ERBUDAK savunmasında, "Bu yaşadıklarım Türk olmamdan kaynaklanıyor. Gözlerim mavi, saçlarım sarı olmuş olsaydı bu tür asılsız suçlamalarla beni hiç kimse suçlayamayacaktı. İflas eden bir hastaneyi düzlüğe çıkarmamı hiç kimse hazmedemedi" dedi. Davada kararın 7 Ekim'de verilmesi bekleniyor.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İflastan kurtardı davadan kurtulamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN