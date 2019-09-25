Lina Türkiye’ye gelin gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Bachelor adlı televizyon programıyla ünlenen Lina Kolodochka (25), Gençlerbirliği'nin futbolcusu Erdem Özgenç ile nişanlandı. Lina, Erdem'in kendisine 25. doğumgününde evlilik teklif ettiğini açıkladı. Teklifi sosyal medyadan paylaşan Lina, "Evet dedim. Kelime bulamıyorum, seni seviyorum müstakbel kocam" dedi. İşletme fakültesi öğrencisi olan Lina, geçtiğimiz yıl Hannover'de az kalsın tecavüze uğruyordu. Lina'ya sözlü tacizde bulunan mülteci ardından kadını yere yatırıp öpmüş ve tecavüze yeltenmişti. Genç kadının çığlıklarını duyanlar yardıma koşmuş ve Lina'yı kurtarmıştı. Yargılanan mülteci iki yıl iki ay hapse mahkum edilmişti. FRANKFURT