PKK’ya destek dostluğu bozar

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Almanya Federal Meclis Başkanvekili Hans Peter Friedrich ile görüştü. Şentop, Türk-Alman Dostluk Grubu başkanı Sevim Dağdelen'in PKK'ya destek verdiğini söyleyip, "Bu sebeple ikili ilişkilere katkı sağlaması mümkün değil" diye konuştu.BAŞKAN olacak vekili, Meclis'in belirlediğine ve seçilen ismin dostluk grupları arasında irtibat kurabilecek özelliklere sahip olması gerektiğine dikkati çeken Şentop, "Dağdelen'in gelmesi son derece talihsiz bir gelişme. Dağdelen, PKK'nın Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarılmasını dahi talep etmektedir" dedi.