Müslüman kadına ayrımcılık yapma

BUGÜN NELER OLDU

Müslüman kadınlar başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın onlarca kentinde sokağa çıktı, stand kurdu ve kendilerine yönelik ayrımcılık ile saldırılara isyan etti. 'Çeşitliliği Destekle' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, özellikle başörtüsü takan kadınların gündelik hayatta sık sık ayrımcılık ve İslamofobiye maruz kaldıklarını, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını dile getirdi.TOPLUMUN bir parçası olduklarını belirten kadınlar, artan İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etmek gerektiğinin altını çizdi. Kadınlar, "Başörtülü olmak suç mu ki Müslüman kadınların mesleklerini icra etmeleri engelleniyor. Hindular da bu ayrımcılıktan nasibini alıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. Siyasilere bu adaletsizliği ortadan kaldırmaları için çağrıda bulunuyoruz" dedi.DEMOKRATİK ülkede yaşadıklarını belirten Müslüman kadınlar, "Bu demokrasinin hiçbir ayrım yapılmadan herkese uygulanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Amsterdam ve Rotterdam'da da kadınlar sokak aksiyonu gerçekleştirdi. Bu aksiyonda Avrupa ve Hollanda'da yaşanan ayrımcılık ve İslamofobik saldırıların istatistiki bilgilerini panolara asıldı ve etkinliğe katılanlar bilgilendirildi.ALMANYA'NIN Ulm kentinde ayırımcılığa dikkat çekmek için gerçekleşen etkinlikte, bıçaklı bir kişi, görevli kadınlara saldırmaya çalıştı. Saldırgan, çevredekiler tarafından son anda engellendi. Önce sözlü tacizde bulunan kişi elindeki bıçakla 'Sizi öldüreceğim' diye bağırarak kadınlara saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı.