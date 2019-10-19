Oğlum Mert öldürüldü

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Almanya'nın Erlangen kentindeki tren garında 5 Ekim'de cesedi bulunan Bursalı Mert Çokluk'un (24) babası, oğlunun vücudunda işkence izleri olduğunu söyledi. Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan acılı baba Bekir Çokluk, "Mert'in ölümünde şüphe var. Araştırılmasını istiyorum. Cenazenin yıkanacağı sırada beni dayanamasın diyerek sokmadılar, ama sonradan girip baktım" diye konuştu.ÇOKLUK, "Oğlumun ayak tırnağı bile sökülmüş durumdaydı. Vücudunun çoğu yerlerinde çok büyük darp izleri ve kırıklar var. Kafatasında kırıklar var. İşkence edildiğini düşünüyoruz. Biz bu işten çok şüpheliyiz, ne oldu, benim oğlum nasıl öldü, bilmek istiyoruz. Ölüm raporunda 'doğal olmayan' ölüm yazıyor. Alman makamlarını arıyoruz. Hiçbir bilgi vermiyorlarmış, konsolosluk öyle diyor" dedi.ACILI baba, "Oğlumun üzerinde bana verilmek üzere bir mektup bulunmuş. Ama mektubun yıllar önce kız kardeşinin okul ödevi için ağabeyine gönderdiği mektup olduğunu gördük. Otopsi istersem iki gün daha bekleyeceğimi, otopsi istemezsem cenazenin hemen gönderilebileceğini söylediler. Kafamız karıştı, vekalet verdik, otopsi yapılmasın cenazemiz gönderilsin diye. Sonra da cenazemizi aldık" diye konuştu.OĞLU Mert'in Almanya'da 9 Ekim günü son sunumunu yaptıktan sonra Türkiye'ye geleceğini anlatan Bekir Çokluk, "Telefonla görüştük. Tezlerini kitap haline getirdiğini söyledi. Başına ne geldiyse bu tezler yüzünden gelmiş olabilir. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Oğlum gece saat 03.30'da öldürülmüş, ertesi sabah yaya trafiğine kapalı tren istasyonunda bulunmuş. Oradaki Türklerden edindiğimiz bilgiye göre, aynı istasyonda cesedin bulunduğu dakikalarda yangın çıkmış. Cesedini belki de yanan trene koyup yok edeceklerdi. Araştırılması için devlet büyüklerimizden de yardım bekliyorum" dedi.