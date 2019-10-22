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Madalyaları aldılar selam durdular

Turnuvası’nda dört madalya alan , Mehmetçiğe selam durdu

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Madalyaları aldılar selam durdular
Danimarka'nın Odense kentinde düzenlenen Uluslararası Para Badminton turnuvasına katılan Türk Milli Takımı dört madalya kazandı. Oyuncularımız madalya kürsüsünde Mehmetçiğe asker selamı verdi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada takımımız Halime Yıldız ile teklerde gümüş, Emine Seçkin ile teklerde bronz, Zehra Bağlar-Halime Yıldız ikilisinde ise çiftlerde bronz madalya elde etti. Erkeklerde ise İlker Tuzcu teklerde bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonu Avni Kertmen, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi ve askerlerimize "Allah onları korusun" mesajı verdi.

Mehmet UZUN
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Madalyaları aldılar selam durdular
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