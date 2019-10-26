Polis kahramanı Ankaralı taksici

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hannover kentinde 13 yıldır taksicilik yapan Ankaralı Atila Talu, biri kadın iki polisi saldırıdan kurtardı. Talu, "Taksiyle işe çıkmıştım. Önümde polisler birini durdurdu. Adam iriyarı ve güçlüydü. Polislerle tartıştıktan sonra saldırıya geçti. Polisleri yere yatırdı. Hemen yardıma koştum ve polisten kelepçe alıp etkisiz hâle getirdim" dedi. Ayrılırken kadın polisin boynuna sarıldığını söyleyen Atila Talu, "Polisler tarafından övülmek ve takdir edilmek çok güzel. Türk olarak gururlandım" şeklinde konuştu. Talu, polislerin kendisine teşekkür plaketi vereceklerini de söyledi.