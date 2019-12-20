Vali katili türk düşmanı

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Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldürdü. Yakalanınca cinayeti itiraf etti. Dosyası incelenince 37 suç kaydı çıktı. SABAH, Türk düşmanı Neo- Nazi katil zanlısı Stephan Ernst'in işlediği suçların detaylarına ulaştı. Ernst'in dosyasında, 15 yaşındayken 31 Mart 1989 günü Wiesbaden kenti yakınlarındaki Aarbergen Michelbach'te Türklerin oturduğu apartmanı ateşe verdiği görüldü.IRKÇI Ernst'in apartmanın bodrum katına beş litre benzin ile inip etrafa döktükten sonra ateşe verdiği, ancak yangının yayılmadan söndürüldüğü dosyada yer aldı. Faşist, bu olayda uyarı cezasına çarptırıldı. Tarihler 1993 yılı Kasım ayını gösterdiğinde Ernst, Wiesbaden tren istasyonu tuvaletinde Türk imamı bıçakladı. İmam, sırtı ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası bir süre yaşam savaşı verdi.NSU davasının müdahil avukatlarından Adnan Menderes Erdal, Ernst'in bir suç makinesi olmasına rağmen çok hafif cezalar almasını eleştirdi. Erdal, "Birbirinden ağır onlarca suç işleyeceksin, binayı kundaklayacaksın ceza almayacaksın, imamı bıçaklayacaksın yakalanmayacaksın... Tüm bunlar Neo- Nazileri cesaretlendirdi. Valiyi bile öldürme cesaretini buldular. Suç makinesi görmezden gelinmiş" dedi.İMAMI bıçakladıktan sonra izini kaybettiren Ernst, bir yıl sonra, Hohenstein-Steckenroth'ta bir sığınmacı yurduna bombalı saldırı düzenleyince tutuklandı. Irkçının dosyasında adam öldürme, hırsızlık, ev soygunları, dükkân hırsızlığı ve gasp gibi çeşitli suçlar da yer alıyor.