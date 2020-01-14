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Kundaklama mağduru aday

’da Türkleri hedef alan ilk ırkçı saldırıda dehşeti yaşayan , ’in adayı oldu

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Kundaklama mağduru aday
ALMANYA'NIN Bavyera Eyaleti'nde 15 Mart günü yapılacak yerel seçimde Ferdi Eraslan Schwandorf Belediyesi'ne başkan adayı gösterildi. 17 Aralık 1988 günü ırkçıların kundakladığı ve Osman, Mehmet, Fatma Can ile Jürgen Hübener'in öldüğü evde bulunan Eraslan, Hür Seçmenler tarafından (Freie Waehler) başkanlığa aday gösterildi. Eraslan, "O zamanlar çok sayıda insan bize yardım etmişti. Topluma bize verdiklerini geri vermek istiyorum" dedi. Evli ve bir kız çocuğu olan Eraslan, geleceğe yönelik altyapı ve ekonomi konularında vaatlerde bulundu.

Mustafa AKBABA
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Kundaklama mağduru aday
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