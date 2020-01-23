Her kuaför bir nevi kültür elçisi

BUGÜN NELER OLDU

Köln kentinde kuaförlük yapan Nuran Altınok, meslekte 28. yılını doldurdu. Bir kutlama yapan Altınok, müşterilerinin ağırlıklı olarak Alman olması dolayısıyla bir nevi kültür elçiliği yaptığını ifade etti. Altınok, "Koltuğa oturan müşteri namazı da soruyor, orucu da. İstanbul'u soran da var, siyasi konulara giren de. Türk kuaförler aynı zamanda kültür elçileri" dedi. Altınok kutlamada 700 euro bağış toplayıp bir çocuk vakfına gönderdi.İşyeri açılışının 20. yılını kutlayan Altınok, "Yetiştirdiğim çok sayıda çırağım dükkan açtı" dedi.