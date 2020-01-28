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Merseburg’u üs seçtiler

’cü hainler, liderleri Gülen’in talimatıyla ’nın doğusuna yöneldi. Saalekreis bölgesinde geçen yıl 14 olan sayıları 115’e yükseldi

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Merseburg’u üs seçtiler
TÜRK SAYISI AZ OLDUĞU İÇİN RAHAT GİZLENİYORLAR
Almanya'ya kaçan FETÖ yandaşları, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatına uydu ve doğuya yöneldi. Saalekreis bölgesine gelip de iltica başvurusunda bulunan 14 FETÖ'cünün sayısı bir yıl içinde 115'i buldu. Bölgeye gelenler, genelde "bölge" imamı gibi üst düzey. FETÖ'cüler özellikle Merseburg ve Halle çevresine yerleşti. Bölgede çok az sayıda Türk olması nedeniyle rahat dolaşabilen FETÖ üyeleri, iş kurma hesapları yapmaya başladı. Firari FETÖ'cü işadamlarının Halle veya Leipzig kentlerinden birinde bir mobilyacı açmayı planladıkları öğrenildi.
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Merseburg’u üs seçtiler
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