Merseburg’u üs seçtiler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'ya kaçan FETÖ yandaşları, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatına uydu ve doğuya yöneldi. Saalekreis bölgesine gelip de iltica başvurusunda bulunan 14 FETÖ'cünün sayısı bir yıl içinde 115'i buldu. Bölgeye gelenler, genelde "bölge" imamı gibi üst düzey. FETÖ'cüler özellikle Merseburg ve Halle çevresine yerleşti. Bölgede çok az sayıda Türk olması nedeniyle rahat dolaşabilen FETÖ üyeleri, iş kurma hesapları yapmaya başladı. Firari FETÖ'cü işadamlarının Halle veya Leipzig kentlerinden birinde bir mobilyacı açmayı planladıkları öğrenildi.