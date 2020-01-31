Belçika’dan komik gerekçe

BUGÜN NELER OLDU

TOPLAMDA 40 kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağı, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğu gerekçesi Türkiye'den büyük tepki gördü. Belçika mahkemelerinin tüm kanıtlara rağmen bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı yönündeki skandal kararının gerekçesi hukuk çevreleri tarafından komik bulundu.KARAR, terörle mücadelede kavramları alt üst ederek, teröre doğrudan destek vermek anlamına geliyor. Terör örgütü PKK'yı, uluslararası normlarda "iç mücadelede devlet dışı aktör" şeklinde tanımlayarak meşru bir devlet olan Türkiye ile bir terör örgütünü eş tutan Belçika'nın bu tutumu, uluslararası hukukun yanı sıra müttefiklik ruhuyla da bağdaşmıyor.