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Sally ilk mağazasını açıyor

starı , kentinde adını taşıyan mutfak ürünlerinin satışı için mağaza açıyor

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Sally ilk mağazasını açıyor
Pasta ve yemek tarifleriyle sosyal medya fenomenine dönüşen, online platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan Saliha Özcan (Sally), adını taşıyan mutfak ürünlerinin satışını yapacağı mağaza açıyor. Konyalı Özcan, "Berlin, Hamburg ve Münih'in en büyük alışveriş merkezlerinden mağaza açmam konusunda teklif aldım ancak Sally markasının doğup büyüdüğü Waghaeusel'e yakın olduğu için Mannheim'ı tercih ettik. Mağazayı 26 Mart'ta açıyoruz" dedi. Sally, kendi markasıyla perakendecilik sektörüne giren ilk YouTube starı olacak.

Bir milyon 600 abonesi olan Sally, 200 milyon görüntülemeyle bu alanda Almanya'nın en etkili YouTuber'lerinden biri olarak gösteriliyor.
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Sally ilk mağazasını açıyor
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