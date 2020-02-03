Sally ilk mağazasını açıyor

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Pasta ve yemek tarifleriyle sosyal medya fenomenine dönüşen, online platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan Saliha Özcan (Sally), adını taşıyan mutfak ürünlerinin satışını yapacağı mağaza açıyor. Konyalı Özcan, "Berlin, Hamburg ve Münih'in en büyük alışveriş merkezlerinden mağaza açmam konusunda teklif aldım ancak Sally markasının doğup büyüdüğü Waghaeusel'e yakın olduğu için Mannheim'ı tercih ettik. Mağazayı 26 Mart'ta açıyoruz" dedi. Sally, kendi markasıyla perakendecilik sektörüne giren ilk YouTube starı olacak.Bir milyon 600 abonesi olan Sally, 200 milyon görüntülemeyle bu alanda Almanya'nın en etkili YouTuber'lerinden biri olarak gösteriliyor