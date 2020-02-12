TBMM heyetinin tespiti: En büyük sorun ırkçılık

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Alt Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Almanya, Hollanda ve Belçika'yı kapsayacak ziyarete başladı. Berlin ve Köln'de temaslarda bulunan heyet, Almanya'da Türklerin en büyük sorununun ırkçılık olduğunu dile getirdi.KOMİSYON Başkanı Zafer Sırakaya, "Birinci neslin sorunları farklıydı. Üçüncü nesil hak ihlalleri, aidiyet bilincinin sağlanması gibi sorunları dile getiriyor" dedi. CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise, "Komisyonun en önemli maddelerinden birisi özellikle sosyal medya üzerinden Türklere yönelik ırkçı kampanyalar" dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'den oluşan heyet dün Köln'de temaslarda bulundu. Heyet önceki gün Berlin'de Alman siyasilerle görüştü.