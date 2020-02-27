Ateşle oynamayın

BUGÜN NELER OLDU

ÖNCE FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen avukat Seyran Ateş, Almanya'nın başkenti Berlin'de mescit kurdu, Cem Özdemir ile kafa kafaya vererek, 'Seküler İslam Girişimi'ni başlattı. Almanya'ya ait yeni bir din oluşturmayı amaçlayan Almanya İslam modeli, Hamburg'da Seküler İslam Derneği adıyla yayılma aşamasına geçti. Hamburg'da bayrağı Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan sosyolog Necla Kelek devraldı. FETÖ'cüler de House of One projesi ve 'dinler arası diyalog' adıyla Almanya İslamı'na destek verdiler.İSLAM'I tahrif etmeye yönelik bir başka girişimi de Danimarka başlattı. Suriyeli bir babanın kızı olan Sherin Khankan, ülkede ilk kadın imam olarak lanse edildi. Şam'da öğrenim gören Khankan, 2000 yılında Danimarka'ya geldikten sonra, Eleştirel Müslümanlar Örgütü'nü kurdu. Khankan şimdi de Kopenhag'da kadınlı erkekli namaz kılınan Mariam adlı yerde, kadın ve erkeklere imamlık yapıyor. Khankan, namaz kılarken başını bile örtmüyor.FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Fransa İslamı' adı ile yeni düzenlemelerin uygulanacağını söylemişti. Geçtiğimiz hafta Paris'te, Eva Janadin ile Anne Sophie Monsinay adlı iki kadın, seküler cami dedikleri yerde, kadın ve erkeklerin saf tuttuğu kalabalığa sözüm ona cuma namazı kıldırdı. Müslümanlar, kadın ve erkeklerin aynı safta cuma namazı kılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.İSLAM dininde kadınların imam olarak erkeklere namaz kıldırması caiz değildir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Dikkat edin! Hiçbir kadın erkeğe imam olmasın" hadisi de bu fetvayı desteklemektedir. Kadının, kadınlara namaz kıldırması bazı mezheplere göre caiz olmakla birlikte, mekruhtur.