Almanya’da Korona şoku

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da meydana gelen son koronavirüs vakaları, Alman makamlarını da düşündürmeye başladı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) bulunan Heinsberg kentine bağlı Gangelt kasabasında bir işadamının virüsü bir çalışanı ve eşine bulaştırdığı ortaya çıktı. Hayati tehlikesi bulunan adamın hastanede temas ettiği 31 hasta ile 10 klinik çalışanı, evlerinde karantina altına alındı.İŞADAMININ 46 yaşındaki karısının anaokulu öğretmeni olması nedeniyle tüm bölgede okullar kapatıldı. Gangelt kasabası bir nevi karantina altına alındı. Yetkililer, virüse yakalanan karı-kocanın da katıldığı karnaval etkinliğinde hazır bulunan 300 kişiyi tespit etmeye çalışıyor. Hastalanan çift ile karnaval eğlencesinde teması olan bir asker de hastalandı ve Koblenz askeri hastanesinde tedavi altına alındı.ALMANYA'DA halen 10 kişi tedavi görüyor. NRW'deki hastaların 5'i de birbiriyle bağlantılı. Rheinland Pfalz'da hastalanan asker de, NRW'deki işadamının arkadaşı. Virüsü ya işadamından ya da öğretmen eşinden kapmış. Baden Württemberg'de halen bu hastalığa yakalanan 4 kişi var. Birlikte tatil yapan genç bir çift ile kadının doktor babasında virüs tespit edildi. Bundan bağımsız olarak da bir kişi İtalya dönüşü hastalandı.FRANKFURT'TAN Saarbrücken'e giden bir tren, polis tarafından İdar Oberstein istasyonunda durduruldu. Trende bir kişinin "Virüs belirtileri var" diyerek görevlilere haber verdiği öğrenildi. Treni durduran polis, 70 yolcuyu bilgilendirdikten sonra şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı. Tren, seferine 2 saat sonra devam edebildi.