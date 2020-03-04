Günaydın Bayan Merkel

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sayıları yüz bini aşan göçmenlerin Avrupa Birliği sınırlarına dayanması sonrası, "İdlib'de ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Merkel, İdlib'deki son gelişmelerle Türkiye'nin durumunun zorlaştığını söyledi.SİYASİ gözlemciler, 2015'te bir milyonun üzerinde mülteci kabul ettikten sonra hedef haline gelen, oylarını ırkçı parti AfD'ye kaptıran ve bu nedenle eleştiri oklarını üzerine çeken Merkel'in, aynı durum ile karşılaşmak istemediğini belirtiyor. Türkiye'nin sınırlarını açmasıyla Merkel'in durumun ciddiyetini kavradığını dillendiren gözlemciler, "Türkiye'nin önerisine zamanında kulak asmalıydı" dedi.AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, dün yaptığı basın açıklamasında yeni göç dalgası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, yeni mülteci akınını, 'Kötü niyetli provokasyon' olarak değerlendirdi ve "Erdoğan'ın davranışı AB ve Yunanistan'a saldırıdır" dedi. İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise zor durumda olan kadın ve çocukları dahi ülkelerine kabul etmeyecekleri mesajı verip, "Boşuna gelmesinler" diye konuştu.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın Twitter'dan "Türkiye'nin AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. Biz mültecilerin jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz" paylaşımına Twitter'dan cevap verdi. Çavuşoğlu, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar. AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu. 6 milyarın yarısı bile ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?" dedi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2015'te Avrupa'ya büyük göç dalgası başlamadan evvel Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Erdoğan, iç savaştan kaçan Suriyelilerin söz konusu bölgeye yerleştirilebileceğini belirtmiş ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulunmuştu. Bu öneriyi dikkate almayanların çok geç kalsalar da aynı noktaya geldiği görüldü.