Almanya’da tablo tersine döndü

BUGÜN NELER OLDU

Ölüm oranlarının yüzde 0,3 veya 0,4'lerde seyrettiği dönemde dünyanın ibretle baktığı ve " Virüsü kontrol altına mı aldılar?" diye konuştuğu Almanya'da hasta sayısı patladı. Almanya'da son günlerde üst üste meydana gelen artışla birlikte hastaların sayısı 120 bini geçtiği gibi, ölen insanların sayısı da 2700'e dayandı. Ülkede yaşamını yitiren Türklerin sayısı ise 51'e yükseldi.SON ölümlerle birlikte Almanya'daki ölüm oranı da yüzde 2,25'i buldu. Böylece ölüm oranı 2,14 olan Türkiye'yi geçti. Oranın daha da artmasından endişe ediliyor. Halk ise, Almanya belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük krizini yaşamasına rağmen bunu henüz tam algılamış değil. İtalya'nın hasta sayısında Çin'i geride bırakmasını "flaş haber" olarak duyuran Alman basını, Almanya'nın Çin'i geride bırakmasını "es geçti".ÜLKENİN en büyük gazetesi Bild, "Hasta sayısı 111 bini geçse de olumlu sinyaller var" yorumunu yaptı. Basın hep İtalya ve İspanya gibi ülkelere işaret etti, Türkiye için "2. İtalya olacak" yorumları yaptı, okurların dikkatini dağıttı. Böyle olunca vatandaşlar da hasta sayısının hangi arada 120 bine dayandığını anlayamadı bile. Almanya aslında bir anlamda çok geç hareket etmenin faturasını ödemeye başladı.ALMANYA Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada "çok ama çok dikkatli" olunması gerektiğini söyledi. Merkel, "Kendimizi güvende hissetmememiz gerekir. Eğer şimdi dikkatli davranmazsak, elde ettiğimiz kazanımları bir anda yok etme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oluruz" dedi. Öte yandan bilim insanları mart sonu itibariyle Almanya'daki vaka sayısının 460 bin olduğu tahminiyle hareket ettiklerini bildirdi.ALMANYA'DA okulların kapandığı tarih olan 16 Mart'ta hasta sayısı 7 binden fazlaydı. Bütün önlemler çok geç alınınca, ülkede hastalık yaşlılara yayıldı, ölüm oranları hızla arttı. Hala uçakla ülkeye hiç sorun yaşamadan gelip, havaalanlarından çıkmak mümkün. Alman siyasiler de işin ne kadar kritik bir noktaya geldiğini bildikleri için, herhangi bir gevşemenin söz konusu olmadığını açıkladı.