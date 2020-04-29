Alman’a ja Türk’e nein

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Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Murat Güneş (42), çok dar olan caddede aracına park edecek yer bulamayınca, çözümün evin önündeki alanı parka çevirmek olabileceğini düşündü. Belediyeye gitti. 'Planlı bir proje çizdir' yanıtını aldı. Başvuru ücreti ödedi. Plan çizilirken evinin önüne taş döşemeye başlayan Güneş, yeniden belediyeye gidince şok cevapla karşılaştı.GÜNEŞ, "Projemi, 'Çevre düzenlemesine aykırı' diyerek reddettiler. Yandaki Alman komşumun parkını gösterdim, ikna olmadılar. Bana üç bin euro da ceza yazdılar, ödedim. Ardından belediyeden davacı oldum. Hukuk süreci devam ederken 5 bin euroluk yeni ceza gönderdiler. Taşları sökmem isteniyor. Artık duruma hâkim karar verecek. Ortada açıkça bir ayrımcılık var" diye konuştu.SOKAK ve civarında yoğun bir park sıkıntısı olduğunu ifade eden Güneş, "Ben sadece hakkım olanı kullanmak istedim. Arsa benim arsam. Yola zararı yok. Üstelik yan tarafta izin verilmiş aynı şekilde park yeri var. Belediyenin tutumu bana ayrımcı geldi" dedi.