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Alman devletine inancım kalmadı

27 yaşında ve 9 aylık hamileydi. 35 yıl önce eşi ırkçılar tarafından öldürüldü. ’nın hiç sahip çıkmadığı , “Irkçılar hala bana saldırıyor. Devlete inancımı yitirdim” dedi

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI Avrupa
Giriş Tarihi: 14.5.2020 ABONE OL
Alman devletine inancım kalmadı
Almanya'nın Hamburg kentinde eşini ırkçı saldırıda yitiren Gülistan Avcı, 1985 yılından bu yana hak arama mücadelesi sürdürdüğünü dile getirdi ve "Tüm çabalarım sonuçsuz kaldı" dedi. SABAH'a konuşan Avcı, Alman devletine ve kurumlarına güveninin kalmadığını dile getirip, "Artık Türkiye'de, memleketimde yaşamak istiyorum" diye konuştu.

35 YILDIR DEĞİŞEN YOK
AVCI "Eşim Ramazan'ın ırkçılar tarafından öldürülmesinden sonra arayıp soran olmadı. Ramazan'ın ismi Alman gazetelerinde bile anılmadı. Ramazan Avcı İnisiyatifi kurulduktan sonra anma törenleri başladı. 35 yıldır değişen bir şey yok. Tazminat davamız bile sonuçlanmadı. Hayatım mahvoldu. Gençliğimi elimden aldılar" dedi.

YALNIZ BIRAKILDIM
EŞİNİN ölümünden bir hafta sonra doğum yaptığını ve oğluna Ramazan adını verdiğini söyleyen Gülistan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü, "Çocuğumla yalnız bırakıldım. Onu tek başıma çalışıp büyüttüm. Eşimi sanki ırkçılar öldürmemiş gibi davrandılar. Bizi önemsemediler, ilgilenmediler. Ramazan öldüğünde daha 26 yaşında delikanlıydı."

IRKÇILAR BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ
ALMANYA'DA ırkçı düşüncenin ve saldırıların sonunun geleceğine inanmadığını belirten Avcı, "Bir yıl önce oğlumun düğününü yaptık. Düğünden bir hafta önce evime yakın tren istasyona giderken iki Alman ırkçının saldırısına uğradım. Hakaret edip beni ittiler. Düştüm dizim ve kollarım yaralandı. Kafamı betona çarpacaktım. Orada ölebilirdim" dedi.

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