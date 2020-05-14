Alman devletine inancım kalmadı

Almanya'nın Hamburg kentinde eşini ırkçı saldırıda yitiren Gülistan Avcı, 1985 yılından bu yana hak arama mücadelesi sürdürdüğünü dile getirdi ve "Tüm çabalarım sonuçsuz kaldı" dedi. SABAH'a konuşan Avcı, Alman devletine ve kurumlarına güveninin kalmadığını dile getirip, "Artık Türkiye'de, memleketimde yaşamak istiyorum" diye konuştu.AVCI "Eşim Ramazan'ın ırkçılar tarafından öldürülmesinden sonra arayıp soran olmadı. Ramazan'ın ismi Alman gazetelerinde bile anılmadı. Ramazan Avcı İnisiyatifi kurulduktan sonra anma törenleri başladı. 35 yıldır değişen bir şey yok. Tazminat davamız bile sonuçlanmadı. Hayatım mahvoldu. Gençliğimi elimden aldılar" dedi.EŞİNİN ölümünden bir hafta sonra doğum yaptığını ve oğluna Ramazan adını verdiğini söyleyen Gülistan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü, "Çocuğumla yalnız bırakıldım. Onu tek başıma çalışıp büyüttüm. Eşimi sanki ırkçılar öldürmemiş gibi davrandılar. Bizi önemsemediler, ilgilenmediler. Ramazan öldüğünde daha 26 yaşında delikanlıydı."ALMANYA'DA ırkçı düşüncenin ve saldırıların sonunun geleceğine inanmadığını belirten Avcı, "Bir yıl önce oğlumun düğününü yaptık. Düğünden bir hafta önce evime yakın tren istasyona giderken iki Alman ırkçının saldırısına uğradım. Hakaret edip beni ittiler. Düştüm dizim ve kollarım yaralandı. Kafamı betona çarpacaktım. Orada ölebilirdim" dedi.