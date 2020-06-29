Audi, ırkçı marka yüzünü kovdu

Alman otomobil devi Audi'den yapılan açıklamada "Her türlü ırkçılığı ve ayrımcılığı reddediyoruz. Bu paylaşım bizim için kabul edilemez. Xenia Sobchak ile marka elçiliği sözleşmesini sona erdirdik" denildi. Şirket, Sobchak'ın Audi A8 ile poz verdiği bir fotoğrafını da web sitesinden hemen kaldırdı. Sobchak ile Audi arasında 8 yıldır bir işbirliği vardı. Xenia Sobchak, St. Petersburg'un seçilmiş ilk belediye başkanı Anatoly Sobchak'ın kızı. Sobchak, 2000 yılındaki ölümüne kadar Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakınındaki isimlerden biriydi. Xenia Sobchak, Rusya Devlet Başkanlığı için 2018 yılında Vladimir Putin'e karşı yarışmıştı.