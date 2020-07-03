Almanya'nın Mannheim kentinde yaşayan ve hastane ihmali sonucu yaşamını yitiren Merve Çiftçi'nin (25) annesi Zeliha Salihaj (47), SABAH'a konuştu. Acılı anne, "Hayatının baharında vefat eden kızım için savaşacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. İhmali olanların hesap vermesini istiyorum. Kızımın geleceğini çaldılar. Kızım hayat dolu, pırıl pırıl bir gençti" dedi.SPEYER kentinde bisikletini iterken düşüp başını vuran kızına kaldırıldığı hastanede, tomografi çekilmek yerine koronavirüs testi yapıldığını belirten acılı anne, "İki gün bir odada izole ettiler. Sonra da beyin kanamasından dolayı vefat etti. Merve üniversite son sınıfındaydı. Kendi ayakları üstünde durmak için yurtta kalıyordu. St-Vincentius Kliniği'ne dava açacağım" diye konuştu.AMBULANS ile Speyer Hastanesi'ne kaldırılan Merve Çiftçi'nin kusma ve ateşi göz önünde bulundurularak koronavirüs testi yapıldı, akciğerinin filmi çekildi. Beyin kanaması emareleri ise fark edilmedi. 22 Haziran Pazartesi günü bilincini kaybeden Merve'nin beyin tomografisinde büyük bir kanama olduğu ortaya çıktı. Acilen Mannheim Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. St-Vincentius Kliniği'nin yaptığı koronavirüs testi sonucu ise negatif çıktı.OTOPSİ işlemleri tamamlanan Merve Çiftçi için Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Merve'nin anneannesi Ümmü Gülsüm Bostancı yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Anne Zeliha Salihaj ve Merve'nin üvey babası Shkelzen Salihaj, taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Merve'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Konya Bostandere'ye gönderildi.