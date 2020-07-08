İnfazlar durmuyor

Hollanda'da faili meçhul cinayetler serisinde ölen Türk sayısı 11'e ulaştı. Nijmegen kentinin Beuningen semtinde önceki sabah saat 08.30'da işyerine gitmekte olan Trabzonlu Mehmet Kılıçsoy (49), iki kişi tarafından infaz edildi. Görgü tanıkları katil zanlılarının kar maskeli olduklarını ve beş el ateş ettiklerini dile getirdi. Kurşunlanan üç çocuk babası Kılıçsoy, helikopterle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.AÇIK tenli katil zanlılarının üzerinde boyacı kıyafeti olduğu da aktarılırken, krem renkli bir minibüsle kaçtıkları, minibüsün olay yerine 7 kilometre ötede terk edilmiş halde bulunduğu bilgisi verildi. Polis, kapı kapı dolaşıp çevrede başka görgü tanıkları ararken, infazla ilgili bilgi sahibi olanlardan yardım istedi. Ülkede 2,5 yıl içerisinde işlenen ve failleri tespit edilemeyen 11. cinayet, Türk toplumu arasında endişeye yol açtı.HOLLANDA'DA Burak Arslan (29), Hakan Zatsan (43), Mustafa Ateş (50), Zeki Yumuşak (41), Kemal Zengin (44), Ergin Başakçı (41), Ömer Köksal (22), Ali Aydın (44), Ali Ekrem Kaynak (55) ve Şaban Berk (57) uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Bu isimlere Mehmet Kılıçsoy da eklendi. Öldürülenlerin hepsinin iş insanı olması akıllara Almanya'daki NSU terör örgütünü getirdi. NSU, 8'i Türk 10 kişiyi öldürmüştü.